فرنسا.. الاحتجاجات تقطع الطريق المؤدي إلى مطار شارل ديغول

2023-03-23 / 11:29
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هبة بريس - وكالات

قالت قناة BFMTV، إن العاملين في مطار “شارل ديغول”، أكبر مطارات فرنسا، والقريب من باريس، خرجوا اليوم للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، وقاموا بقطع الطريق إلى المطار.

ووفقا للقناة التلفزيونية، قام المحتجون صباح اليوم بتنظيم مظاهرة في مطار شارل ديغول بالقرب من باريس بدعوة من نقابة “الاتحاد العام للعمال” (CGT).

وتمكن المحتجون من قطع الوصول إلى عدة محطات في المطار وهم يرددون شعارات من نوع “إرحل يا ماكرون”.

وأشارت القناة إلى أنه بسبب الاحتجاج، تشكل اختناق مروري عند مدخل المطار، مما دفع معظم المسافرين إلى النزول من سياراتهم والوصول إلى مبنى المطار سيرا على الأقدام.

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