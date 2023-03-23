المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ينهزم أمام منتخب كوت ديفوار

هبة بريس

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أمام منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف لاثنين ، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء الأربعاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وسجل هدفي النخبة الوطنية زكرياء وحدي (د 17) ، وإسماعيل الصيباري (د 40) ، فيما سجل أهداف منتخب كوت ديفوار كريم كواتيه (د 5 ض ج و 50) ، وصاهي ديونواز (د 11).

ويخوض أشبال المدرب الوطني عصام الشرعي مباراتين وديتين ضد التوغو بعد غد الجمعة، وأوزبكستان يوم 27 مارس على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الرياضي بالرباط (التاسعة والنصف مساء).

وتدخل هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لكأس إفريقيا للأمم الذي سيحتضنه المغرب الصيف المقبل.

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