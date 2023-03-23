أسواق سوس…إرتفاع في اسعار الخضر والفواكه في أول أيام رمضان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع بداية شهر رمضان ، سجل ارتفاع في عدد من أنواع الخضر والفواكه من ضمنها ” لافوكا ” التي وصل سعرها الى 50 درهم للكلغ بأسوق سوس ماسة.

ومن ضمن أصناف الخضر التي عرفت ارتفاع في سعرها، الطماطم والبصل والفول الاخضر بينما سجلت دراهمان الى ثلاث دراهم في بعض أصناف من الخضر والفواكه .

وفيما يلي أثمان الخضر والفواكه ليوم الخميس :

– البطاطس: وصل سعرها الى 12 درهم بينما كان ثمنها الاسبوع الماضي 9 دراهم

– البصل وصل سعره الى 15 درهم . بينما كان الاسبوع الماضي 11 درهم

– الطماطم : 10 دراهم الاسبوع الماضي 6 دراهم / كلغ .

– الفلفل: اليوم سعره 14 درهم بينما الاسبوع الماضي ب 8 دراهم.. خضراء / و الحمراء 23 درهم

– الجزر : 5 دراهم …كان في الأسبوع الماضي ب 4 درهم / كلغ

– الباذنجان:. 7 دراهم تراجع ثمنه بعدما كان الاسبوع الماضي ب 10 درهم

– الخيار: 8 دراهم / كلغ بقية في نفس الثمن

-القرع الأخضر: 6 دراهم . كان في الأسبوع الماضي ب 8 درهم / كلغ

– القرنبيط (شيفلور) : 7 دراهم .. 8 دراهم / للوحدة. ناقص درهم

– الفول الأخضر : 7 درهم / كلغ ناقص درهمان

– القزبر: درهم / للوحدة ناقص 50 سنتيم

– اللفت: الابيض 6 دراهم كان ثمنه ب 4 دراهم والاصفر 7 دراهم / كلغ …ناقص درهمان

– اللوبيا :تراجعت من 20 درهم الى 16درهم

– الجلبانة : 13 درهم كاتت الاسبوع الماضي ب 15 درهم زيادة درهم

– الكرنب: 4 دراهم / للوحدة زيادة درهنان

– الفلفل الحار : 23 درهم الاحمر / الاخضر 10 دراهم كلغ

– الباربا: 4 درهم / كلغ. ناقص درهم

– اليقطين (القرع الأحمر) : 8 درهم الرومية / كلغ ….القرع البلدي 10 درهم

– البقدونس: درهم / الحزمة

– الكرفس: درهمان ونصف / الحزمة

– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة

– أسعار للفواكه بالتقسيط

– التفاح المحلي الاحمر: 18 درهم كان الاسبوع الماضي ب 16 درهم / كلغ والتفاح الابيض ارتفع بدرهمان اصبح ثمنه 15 درهم بينما الاسبوع الماضى كان ب 13درهم

– التفاح المستورد: اليوم في الاسواق ب 25 درهم بينما كان ب 23 درهم / كلغ الاسبوع الماضي

– الموز المحلي: ما بين 9 الى 10 دراهم 8 و 9 دراهم / كلغ بالجملة

– الموز المستورد: 20 درهم / كلغ

– البرتقال: 8 دراهم / كلغ عصير ناڤيل 10 دراهم

– الحامض: بين 8 دراهم / كلغ …

– الإجاص: بين 20 الى 23درهم / كلغ

– الأفوكادو: ما بين 38/ كلغ وصلت 50 درهم

– الأناناس: 20 درهم / كلغ

– مانجو: 23 درهم / كلغ…. 25 درهم

– كيوي: 23درهم / كلغ 25 درهم

– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ 20 درهم

– الفراولة: 16 درهم/كلغ

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