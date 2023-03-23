تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب كهرمان مرعش

هبة بريس - وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وحسب مصادر اعلامية، فمركز الهزة، منطقة “غوكسون”، وهي بعمق 7 كيلومترات.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عبر موقعها الإلكتروني، أنه عند الساعة 12:19، ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد.

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