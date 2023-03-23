تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب كهرمان مرعش

2023-03-23 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وحسب مصادر اعلامية، فمركز الهزة، منطقة “غوكسون”، وهي بعمق 7 كيلومترات.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عبر موقعها الإلكتروني، أنه عند الساعة 12:19، ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد.

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‫13 تعليقات

  4. يقول الله عز وجل :«فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»..

  7. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا زال الزلزال يتحرك وينشط بين تركيا وسوريا..

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