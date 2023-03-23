تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب كهرمان مرعش
هبة بريس - وكالات
ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة كهرمان مرعش جنوب تركيا.
وحسب مصادر اعلامية، فمركز الهزة، منطقة “غوكسون”، وهي بعمق 7 كيلومترات.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عبر موقعها الإلكتروني، أنه عند الساعة 12:19، ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد.
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13 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لطفك ..
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
اللهم احفظ بلاد المسلمين والاسلام..
يقول الله عز وجل :«فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»..
اللهم احفظ اخواننا من كوارث الطبيعية..
اللهم انا نسالك اللطف للاسلام والمسلمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا زال الزلزال يتحرك وينشط بين تركيا وسوريا..
السلامة والعافية يارب العالمين..
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها..
اللهم أعنهم و خذ بيدهم و ارزقهم الصبر يا رب
نتمنى من الله تعالى أن لا تكون هناك ضحايا
يا رب ارأف بهم و بحالهم في هذه الأيام المباركة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله معاهم