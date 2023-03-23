رونالدو: “رمضان مبارك على كل المسلمين”

2023-03-23 / 09:38
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هبة بريس - وكالات

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى جمهوره بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكتب رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رمضان مبارك على كل المسلمين”.

ونشر النجم البرتغالي صورة تتضمن “فانوسا” وهلالا، ومكتوب بجوارهما “رمضان مبارك”.

وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد مدته عامين ونصف.

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‫11 تعليقات

  1. الله يبارك فيك فاش كتلاقى الأخلاق مع الرياضة تنحس بلا ربي دارلو الأسباب باش يدخل الإسلام ربما تعجبو الأجواء بالسعودية ويدخل الإسلام هو وزوجته الي لاحظنا رجعات كتلبس محترم والعبايات بالسعودية الله يهدينا جميع ورمضان كريم على جميع المسلمين والله يكون مع إخواننا الي تضررت بالزلازل

  4. الحمد لله حتى المشاهير الذين كانوا غير اسلاميين بدأوا بمغانقة الدين الاسلامي ولله الحمد..

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