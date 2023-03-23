رونالدو: “رمضان مبارك على كل المسلمين”

هبة بريس - وكالات

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى جمهوره بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكتب رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رمضان مبارك على كل المسلمين”.

ونشر النجم البرتغالي صورة تتضمن “فانوسا” وهلالا، ومكتوب بجوارهما “رمضان مبارك”.

وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد مدته عامين ونصف.

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