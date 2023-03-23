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طقس فاتح رمضان.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-23 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من وسط وجنوب البلاد وبالجنوب الشرقي للمملكة، ومحليا شمال المنطقة الشرقية وكذا بالسهول الشمالية.

كما يتوقع نزول أمطار مصحوبة برعد فوق الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مرور سحب كثيفة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحه الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بسهول المحيط الأطلسي والسواحل والواجهة المتوسطية، إلى جانب تناثر غبار أو زوابع رملية جنوب البلاد، مع هبات رياح محليا قوية بالمناطق الوسطى الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و 15 درجة عموما بباقي جهات المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض طفيف بباقي المناطق الأخرى.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

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