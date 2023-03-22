باريس تغرق تحت 9500 طن من النفايات

2023-03-22 / 23:43
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هبة بريس _ وكالات

كشفت بلدية باريس في آخر حصيلة لها، اليوم الأربعاء، أن شوارع العاصمة الفرنسية تغرق تحت 9500 طن من النفايات التي لم يتم جمعها.

وأوضح الإعلام الفرنسي أن هذا الرقم ارتفع بـ 200 طن منذ الإثنين الماضي، حيث كان قد بلغ 9300 طنا من النفايات.

وأكدت مصالح البلدية أن جمع النفايات لا يزال صعبا نظرا للعوائق في مراكز المعالجة، على الرغم من عدم وجود أي عراقيل في محارق النفايات.

وذكرت بلدية باريس، في بيان لها، أن مواقع معالجة النفايات التابعة لـ “نقابة معالجة النفايات المنزلية” في باريس (Syctom) لاتزال عرضة للإغلاق الجزئي أو الكلي.

وأضاف المصدر ذاته أن 70 حاوية للنفايات ممتلئة عادت أمس الثلاثاء، ولا يكن من الممكن إفراغها حتى صباح يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التجميع.

وصباح الأربعاء، شكلت بلدية باريس خلية أزمات بهدف تحديد وتنفيذ الإجراءات التي يجب اتخاذها على سبيل الأولوية لحل هذه المعضلة.

ومن المقرر أن يستمر إضراب عمال النظافة، الذي بدأ في 6 مارس الجاري، حتى يوم الاثنين 27 مارس، وفقا للنقابات. ويخوض هؤلاء إضرابا ضد الإصلاح المثير للجدل الخاص بالتقاعد، والذي تبنته الجمعية الوطنية مؤخرا باستخدام المادة 49.3 من الدستور من قبل رئيسة الوزراء إليزابيث بورن

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