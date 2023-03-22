مشاريع إشعاعية رياضية ترى النور بمدينة افران

2023-03-22 / 23:08
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هبة بريس _ ع محياوي

أشرف ” عبد الحميد المزيد ” عامل اقليم افران والوفد المرافق له، أول أمس الثلاتاء 21 مارس ،2023 بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع رياضية وترفيهية سترى النور بمدينة افران وستساهم في الاشعاع والاستقطاب الرياضي وتحفيز الشباب على الممارسة الرياضية بالاوساط الشبابية حيث وقف على افتتاح حديقة ساحة القدس التي تمتد على 6 هكتارات منها 4 هكتار مهيأة بالعشب والممرات على طول 7 كلم كما تتضمن ملعبين لكرة السلة وفضاء للتداريب الرياضية كما تحتوي على العديد من أصناف الاشجار والورود وتعتبر متنفسا للساكنة والزوار.

كما قام العامل بالمناسبة على افتتاح ملعبين للقرب القدس لكرة القدم المصغرة بكلفة 2 مليون درهم وإعطاء الانطلاقة لبداية الاشغال تهيئة ملعب لكرة القدم بالعشب الاصطناعي وملعبين لكرة السلة بالمركب الرياضي السلام بافران بكلفة حوالي 9 مليون درهم .

كما أشرف العامل على إعطاء انطلاق الاشغال لبناء وتهيئة الملعب البلدي لكرة القدم بالعشب الاصطناعي بحي تيمديقن بتكلفة 8 مليون درهم كما عرفت هده الجولة إعطاء الانطلاقة لمشاريع البنية التحتية ويتعلق الأمر بأشغال الشطر الثاني لتهيئة حي تيمديقن بكلفة مالية 15 مليون درهم كما شملت هده الزيارة الميدانية أيضا ورش أشغال بداية تثنية الطريق الجهوية المؤدية الى مدينة الحاجب على طول 4 كلم بتكلفة 32.18 مليون.

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