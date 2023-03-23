من بطولته..حمزة طاهري يفرج عن تاريخ عرض “كوكو البنات”

2023-03-23 / 00:06
نجلاء مزيان

كشف الفنان المغربي حمزة الطاهري عن مشاركته في عمل تلفزي رفقة الفنانة إبتسام لعروسي، و ذلك عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و نشر بطل سلمات أبو البنات، تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”العمل التلفازي ”كوكو لبنات” للمخرجة صفاء بركة، من انتاج Cinetelema “، بطولة الممثلة المتألقة إبتسام لعروسي، على الأولى يوم الجمعة الساعة العاشرة و عشرون دقيقة ليلا إن شاء الله”.

و واصل :”موضوع يعالج تفاهات و خدع المؤثرين و المؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف المال يؤثر سلبيا على عقلية و نفسية الناس و كيف يزيل الكرامة منهم”.

و في الأخير، حرص الفنان المغربي على تقديم التهاني لجمهوره بمناسبة الشهر الفضيل قائلا :” فرجة ممتعة و رمضان مبارك سعيد”.

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