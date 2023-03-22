للمرة الثانية..سارة أبو جاد تعلن دخولها القفص الذهبي

نجلاء مزيان _ هبة بريس

أعلنت المؤثرة و اليوتيوبر المغربية سارة أبو جاد عن دخولها القفص الذهبي، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و حرصت المؤثرة المغربية على تشويق متابعيها عبر خاصية ستوري بذات المنصة، قائلة :”اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مفاجأة زوينة بزاف، هي عندها علاقة بيا ولكن حيت نتوما فاميلتي عارفاكم غتفرحو معايا”.

لتفرج عقبها عن المفاجأة متقاسمة مع متابعيها صورة من حفل زفافها مرفوقة بتعليق جاء فيه “فرحو ليا”.

و فور إعلانها خبر الزواج، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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