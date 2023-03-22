Paige H., Tyler Johnston, Keenan Mestas-Holmes, and Altas Pretzeus embrace while paying their repsects at a memorial for the vicitms of the mass shooting at Club Q, an LGBTQ nightclub, in Colorado Springs, Colorado, on November 20, 2022. - At least five people were killed and 18 wounded in a mass shooting at an LGBTQ nightclub in the US city of Colorado Springs, police said on November 20, 2022. (Photo by Jason Connolly / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Jason Connolly has been modified in AFP systems in the following manner: [Keenan Mestas-Holmes] instead of [Keenan Mastes-Holmes]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.

شرطة كولورادو تطارد طالبا أطلق النار على اثنين في مدرسته

2023-03-22 / 21:58
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شرطة كولورادو، الأربعاء، أنها تطارد طالبا أطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته قبل أن يفر، في أحدث حالة عنف تهز قطاع التعليم في الولايات المتحدة.

وأفادت شرطة الولاية في غرب الولايات المتحدة أن الطالب الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته كان يخضع للتفتيش عندما استل مسدسا وشرع في إطلاق النار.

وقال رون توماس رئيس شرطة دنفر “قرابة الساعة 9,50 صباح اليوم، وصلنا نداء عن حادث إطلاق نار هنا في ثانوية إيست”.

وأضاف “وصل الضباط والمسعفون (…) إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة وعثروا على رجلين بالغين مصابين بطلقات نارية”.

وتم نقل الموظفين الجريحين إلى المستشفى، وإصابة أحدهما حرجة.

وكشف توماس أن المشتبه به خاضع لإجراء يتم بموجبه تفتيشه يوميا بحثا عن أسلحة عند وصوله إلى المدرسة.

وأشار الى إن هذا الإجراء يتخذ عادة بسبب مخاوف تتعلق بسلوك سابق.

وقال مايكل هانكوك رئيس بلدية دنفر إن السلطات تعتبر المشتبه به “مسلحا وخطرا”، مضيفا للصحفيين “نعلم الآن أنه شاب أميركي من أصل إفريقي”.

وحذر هانكوك “نطلب منكم الحرص على عدم الاقتراب منه. من الواضح أنه مسلح وخطير ومستعد لاستخدام السلاح”.

وجاء إطلاق النار الأربعاء في ثانوية إيست بعد أسابيع فقط من إصابة طالب يبلغ 16 عاما برصاصة قاتلة في سيارة خارج المدرسة نفسها.

وأعلن أليكس ماريرو مدير المدارس الرسمية في دنفر إغلاق الثانوية التي شهدت إطلاق النار لبقية الأسبوع.

وقال إنه عند عودة الطلاب سيكون هناك رجال شرطة مسلحون في حرم المدرسة حتى نهاية العام الدراسي.

وذكرت صحيفة “دنفر بوست” أن مجلس المدارس المنتخب في المدينة صوّت عام 2020 لإنهاء تواجد رجال الشرطة في المدارس في أعقاب وفاة جورج فلويد بحجة أن وجود الشرطة يضر بالطلاب الملونين.

وتعد حوادث إطلاق النار في المدارس في الولايات المتحدة شائعة بشكل مثير للقلق، ويتم تدريب الطلاب في جميع أنحاء البلاد على كيفية التعامل مع “مطلق نار نشط”، لكن الجدل مستمر حول تسليح المعلمين.

وبينما تفضل الغالبية العظمى من الأميركيين وضع ضوابط أكثر صرامة على من يمكنه امتلاك سلاح، إلا أن الأصوات المحافظة تعتبر أن الحق الدستوري في حمل السلاح لا يمكن تجاوزه.

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