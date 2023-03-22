الرباط : إعتقال شخص انتحل صفة ” شرطي” ووعد سيدة بالزواج مقابل أموال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط، يوم أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها المشتبه فيه بانتحال صفة شرطي وسلبها مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالزواج والتوظيف في أسلاك الأمن الوطني، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه متلبسا بحيازة بطاقة بنكية في اسم الضحية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

يذكر أن مصالح الأمن الوطني سبق لها أن شدّدت في عدة بلاغات صحفية على أن الاستحقاق والكفاءة هما السبيل الوحيد للتوظيف الشرطي، وأن مزاعم الوساطة في اجتياز امتحانات الولوج لأسلاك الشرطة تبقى مجرد ادعاءات واهية ووعود احتيالية تشكل عناصر تأسيسية لجريمة النصب المعاقب عليها قانونا.

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