منتخب إسبانيا يعين قائدا جديدا خلفا لراموس

2023-03-22 / 20:44
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هبة بريس _ رياضة

أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، عن تعيينِ ألفارو موراتا قائدا جديدا لـ”لاروخا”.

وسيتولى مهاجم أتلتيكو مدريد الذي يملك في رصيده 61 مباراة دولية، ارتداء شارة القيادة خلفا للثنائي سيرجيو راموس وسيرجيو بوسكيتس، بعد اعتزالهما اللعب الدولي.

كما تم اختيار اللاعب داني كارفاخال ليكون نائباً للقائد في منتخب إسبانيا.

وأبدى لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ثقته في قدرات موراتا على قيادة المنتخب، قائلاً إنه من نوعية اللاعبين الذين يُجيدون أداء المهام، مؤكداً أنه الاختيار الأنسب لقيادة المنتخب في العهد الجديد تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي.

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