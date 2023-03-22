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الملك محمد السادس يهنئ الدول الإسلامية

2023-03-22 / 20:35
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هبة بريس _ الربا

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن الملك محمد السادس هذه البرقيات أطيب التمنيات والتبريكات، مشفوعة بالدعاء لله سبحانه أن يهل عليهم هذا الشهر الفضيل وهم يرفلون في حلل الخير والسعادة وتمام الصحة والعافية.

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‫5 تعليقات

  5. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان و السلام و الإسلام و العون على الصلاة و الصيام و تلاوة القرآن

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