غرة رمضان غدا الخميس ..وهبة بريس تهنئ زوارها بالشهر الكريم

2023-03-22 / 19:46
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان 1444 هـجرية، هو يوم غد الخميس، الموافق لـ 23 مارس

وذكرت وزارة الأوقاف، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رمضان ، بعد مغرب اليوم الأربعاء، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا

ويبدأ شهر رمضان في المغرب بذلك يوم الخميس، موافقا للعديد من البلدان العربية والإسلامية التي أعلنت أن فاتح رمضان المبارك هو يوم الخميس، من قبيل المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، وقطر، والأردن، وفلسطين وغيرها

وبهذه المناسبة تتقدم جريدة هبة بريس بعبارات التهنئة لكافة زوارها وقرائها ومعلقيها، وجميع أفراد الشعب المغربي بحلول الشهر الفضيل، داعية أن يهله على البلاد باليمن، والبركات، والرقي، والازدهار، والأمن، والهناء

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