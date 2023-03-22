رمضان .. أداء مسبق لمعاشات الموظفين المتقاعدين

هبة بريس _ الرباطز

أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أن أداء المعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات صناديق التضامن سيتم بشكل مسبق بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أوضح الصندوق، في بلاغ له، أن أداء المعاشات الشهرية وإيرادات صناديق التضامن سيتم ابتداء من اليوم الأربعاء 22 مارس 2023.

ويتدخل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط في تسيير ما يزيد عن 20 نظام للتقاعد وصناديق الاحتياط، والتي تتسم بتنوعها من حيث الفئات الاجتماعية والهيكلة وطبيعة الخدمات

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