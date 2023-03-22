المغرب والأرجنتين يضطلعان بدور أساسي في ترسيخ “حقوق الإنسان”

هبة بريس

أكد وزير الثقافة الأرجنتيني، تريستان باور، أن المغرب والأرجنتين يضطلعان بدور أساسي في ترسيخ وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مختلف تمظهراتها.

وقال المسؤول الأرجنتيني، في تصريح لقناة الأخبار المغربية M24 في أعقاب مشاركته في جلسة نقاش تحت عنوان “الحق في الذاكرة..نحو ثقافة جديدة لحقوق الإنسان” في إطار المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنظم ببوينوس أيريس (من 20 إلى 24 مارس الجاري)، إن المغرب والأرجنتين بوسعهما أن يقدما الكثير من أجل الحق في حياة كريمة على هذا الكوكب وزرع ثقافة الأمل.

وبعد أن أشاد عاليا بالمشاركة المغربية في أشغال هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، أكد باور أن البلدين الذين يجمعهما الكثير من القواسم المشتركة على عاتقهما مسؤولية العمل على صناعة الحياة و مواجهة الإكراهات التي فرضها عالم من الحروب والأزمات أغرق قطاعات واسعة عبر المعمور في البؤس والفقر والجوع والتفاوتات الاجتماعية.

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