أخنوش يجري مباحثات مع الملكة ماكسيما

2023-03-22 / 18:27
1
هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 بالرباط، بحضور السيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مباحثات مع الملكة ماكسيما، التي تقوم بزيارة للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، وذلك في إطار دعم المنظمة الأممية للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل خلال السنوات الأخيرة.

وتناولت المباحثات سبل تطوير آليات الإدماج المالي بالمملكة، على الخصوص بالنسبة للنساء والساكنة القروية، والتجار الصغار، وذلك عبر تعزيز المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل. وفي هذا السياق، أكد السيد رئيس الحكومة أن المملكة، التي حققت تقدما مهما على مستوى ‏التمويل الشامل، ستواصل العمل ‏على تطوير الولوج للخدمات المالية بالهاتف المحمول خاصة ‏الفئات غير المستفيدة من الخدمات البنكية.‏

كما عبر رئيس الحكومة عن ترحيب الحكومة المغربية بدعم ومواكبة الهيئة الأممية في هذا الإطار، انسجاما مع التوجهات التنموية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وشكل هذا اللقاء مناسبة ذكر فيها السيد رئيس الحكومة بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التمويل الشامل في ارتباط مع تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يستدعي أجرأة مجموعة من آليات الاندماج المالي للفئات المستهدفة.

وتطرق السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى الاستراتيجية الرقمية الجديدة، التي تعرف المراحل الأخيرة من بلورتها، حيث ستعطي دفعة قوية لورش رقمنة الخدمات العمومية، بما فيها الشق المالي، بالموازاة مع الأشواط التي قطعتها الحكومة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وستساهم هذه الاستراتيجية من تعزيز الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية في المغرب، حيث ستمكن من خلق مناصب الشغل والرفع من القيمة المضافة للخدمات، وتعزيز مؤهلات المملكة كمنصة رقمية جذابة للاستثمارات.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس يهنئ الدول الإسلامية

الملك محمد السادس يهنئ الدول الإسلامية

2023-03-22 / 20:35
Photo of بوريطة يؤكد دعم المغرب لاستقرار بوركينافاسو

بوريطة يؤكد دعم المغرب لاستقرار بوركينافاسو

2023-03-22 / 19:59
Photo of المغرب والأرجنتين يضطلعان بدور أساسي في ترسيخ “حقوق الإنسان”

المغرب والأرجنتين يضطلعان بدور أساسي في ترسيخ “حقوق الإنسان”

2023-03-22 / 19:24
Photo of المغرب يرفض التصريحات “الاستفزازية” لأعضاء الحكومة الإسرائيلية

المغرب يرفض التصريحات “الاستفزازية” لأعضاء الحكومة الإسرائيلية

2023-03-22 / 18:07
Photo of الأميرة للا مريم تستقبل الملكة ماكسيما

الأميرة للا مريم تستقبل الملكة ماكسيما

2023-03-22 / 16:36
Photo of نيويورك.. انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بمشاركة المغرب

نيويورك.. انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بمشاركة المغرب

2023-03-22 / 16:03
Photo of الحجوي يتباحث مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية

الحجوي يتباحث مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة…

2023-03-22 / 14:07
Photo of الخارجية الأمريكية: المغرب أبان عن ريادته في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

الخارجية الأمريكية: المغرب أبان عن ريادته في مكافحة الإرهاب…

2023-03-22 / 11:58
Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها

ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة الى تحمل مسؤوليتها

2023-03-22 / 09:21
Photo of برلماني لوزيرة السياحة .. إقليم خريبكة لم يعرف أي فعل سياحي

برلماني لوزيرة السياحة .. إقليم خريبكة لم يعرف أي…

2023-03-21 / 23:10

تعليق واحد

  1. اخنوش يجري محادثات مع اسياده ، والله لا أفهم كيف لملكة تجلس في مكتب واحد مع شخص لا شرف ولا ضمير ولا رجولة ولا شيء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق