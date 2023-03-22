المغرب ضد البرازيل .. ندوة صحفية لوليد الركراكي

هبة بريس _ رياضة

يعقد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، ندوة صحفية، الجمعة 24 مارس 2023، في قاعة المؤتمرات لملعب طنجة الكبير، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء، للحديث عن استعدادات الأسود لمواجهة المنتخب البرازيلي لكرة القدم، السبت 25 مارس 2023.

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، آخر حصة تدريبية له، مساء الجمعة 24 مارس 2023، في ملعب طنجة الكبير، استعدادا لمواجهة نظيره البرازيلي.

كما يعقد رامون مينيزيس، مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ندوة صحفية، في قاعة المؤتمرات التابعة للملعب الكبير لمدينة طنجة، الجمعة 24 مارس 2023، بداية من الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد الظهر.

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