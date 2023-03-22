ناصر بوريطة

المغرب يرفض التصريحات “الاستفزازية” لأعضاء الحكومة الإسرائيلية

2023-03-22 / 18:07
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هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب يتابع بقلق التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتي كان فيها “استفزاز لدول عربية واستفزاز” لحقوق الشعب الفلسطيني كذلك.

وقال الوزير افي بيانإن “المغرب يرفض دائما كل تصرف غير مسؤول وكل تصرف يمكن أن يكون تحريضيا أو ذي أثر سبلي”.

وأضاف البيان أن “المغرب، الذي يرأس جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، يؤكد دائما على أن الحوار والمفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن هذا الحل يأتي في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لها تعيش جنبا إلى جنب في هدوء وفي تعاون مع إسرائيل.

واعتبر أن هذا الموقف ينطبق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموترتيش، قد قال خلال مشاركته بأمسية، يوم الأحد الماضي، أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، تكريما لجاك كوبفر، الرئيس السابق لحزب “الليكود في فرنسا” بأنه “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة”، وذلك بعد شهر على تحريضه على الشعب الفلسطيني، عندما دعا إلى “محو بلدة حوارة” الفلسطينية بقضاء نابلس في الضفة الغربية

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‫10 تعليقات

  2. مرحبا باليهود المغاربة القادمين من إسرائيل و مرحبا بالتعاون الإسرائيلي المغربي و توسيعه في مختلف المجالات…

  5. عاش ملكنا الهمام وعاشت المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة والصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وشعارنا الخالد الله الوطن الملك…

  6. حفظ الله قائدنا العظيم صاحب الجلالة امير المؤمنين محمد السادس واعانه الله على خدمة شعبه وحماية وطنه من طنجة حتى الكويرة..

  10. يرفض ههههههههه من هو حتى يرفض ؟؟؟ لا اقتصاد لا جيش لا بنية تحتية لا شيء ، سير تنعس اعمي بوريطة.
    خليكم مع الدول المتخلفة التي لها نفس المستوى

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