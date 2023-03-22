غوتيريش: ملياري إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة

هبة بريس - وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ملياري إنسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة حتى الآن.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في “تويتر”، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق الـ 22 من مارس من كل عام.

وكتب غوتيريش: “تمثل المياه شريان الحياة بالنسبة للبشر، لكنها أصبحت مسممة بسبب التلوث بمصادره المختلفة”.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة كل فرد في العالم للمساهمة في الحفاظ على المياه والعمل على توفيرها لجميع سكان العالم على السواء.

ويمثل اليوم العالمي للمياه مناسبة عالمية، ويرجع تاريخ الاحتفال بها إلى عام 1993 ويهدف إلى لفت أنظار العالم إلى أهمية المياه في استمرار حياة البشر.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه المناسبة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل وصول مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030

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