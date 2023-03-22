ظن أنها قاصر.. “تيك توك” يحظر حساب كوثر بامو

نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت المؤثرة و اليوتيوبر المغربية كوثر بامو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -كشفت- عن حظر حسابها من طرف موقع تيك توك بسبب توهمهم أنها لم تبلغ السن بعد السن القانوني.

وتقاسمت المؤثرة المغربية الرسالة التي توصلت بها من منصة “تيك توك” مع متابعيها بذات المنصة، جاء فيها :“لقد تم حظر حسابك لأنه كما يبدو أنك لست بالسن الذي يخول لك استخدام “تيك توك”.

وعلقت كوثر بامو عبر خاصية ستوري،-علقت- على الرسالة التي توصلت قائلة: “أبلغ 26 عاما”.

و جدير بالذكر أن بامو خاضت تجربة التمثيل عبر مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل سلمات أبو البنات، حيث لعبت دور البطولة في ذات العمل رفقة مجموعة من النجوم المغاربة.

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