قصر بكنغهام: الاحتجاجات في فرنسا قد تؤثر على زيارة الملك تشارلز للبلاد

2023-03-22 / 15:04
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هبة بريس -.وكالات

قال مصدر في قصر بكنغهام اليوم الأربعاء إن الاحتجاجات في فرنسا ربما تؤثر على أمور لوجستية تتعلق بزيارة مزمعة لتشارلز ملك بريطانيا لفرنسا بعد أيام.

وأفاد المصدر “نراقب الموقف عن كثب ونتلقى النصح من (وزارة الخارجية البريطانية) والجانب الفرنسي… ربما يكون هناك تأثير على الأمور اللوجستية”.

لكن المصدر قال إن الزيارة نفسها ليست معرضة لأي خطر.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “تهدئة الأمور” وسط تصاعد للغضب في أنحاء بلاده بسبب خطته لرفع سن التقاعد.

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز لفرنسا يوم الأحد في زيارة رسمية وهي الأولى له منذ تنصيبه ملكا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه ما زال يجري وضع اللمسات النهائية لتفاصيل زيارة الملك.

ودعا نواب من المعارضة ماكرون لإلغاء الزيارة بالنظر إلى التوتر الذي تشهده البلاد.

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