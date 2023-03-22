بسبب الطلب المتزايد.. تخصيص قطار “براق” ثاني لعودة الجماهير من طنجة

هبة بريس

بسبب الطلب المزايد من طرف الزبناء على تذاكر القطار المقرر أن يغادر طنجة في الساعة 1:30 صباحًا بعد مباراة المغرب والبرازيل ، عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضه لقطار البراق وحدد موعدًا لقطار خاص ثاني في الساعة 2:00 صباحًا، وذلك من أجل ضمان عودة جماعية للأنصار من طنجة إلى مدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء.

و بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر تخصيص خطوط للعودة على محور طنجة – مكناس – فاس من طنجة الساعة 01:20 مساء السبت 25 إلى الأحد 26 مارس 2023.

و من أجل تخطيط سفر أفضل ، يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية عملاءه الكرام إلى الرجوع إلى الجدول الزمني للقطار على الموقع الإلكتروني www.oncf-voyages.ma وشراء كلتا تذكرتي العودة.

كما دعاهم الى العودة إلى الصفحات الرسمية على الشبكات الاجتماعية ، أو للاتصال بمركز علاقات العملاء على الرقم 2255 أو عبر Chatbot M’ONCF على 0667652255.

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