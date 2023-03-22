بسبب الطلب المتزايد.. تخصيص قطار “براق” ثاني لعودة الجماهير من طنجة

2023-03-22 / 14:46
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هبة بريس

بسبب الطلب المزايد من طرف الزبناء على تذاكر القطار المقرر أن يغادر طنجة في الساعة 1:30 صباحًا بعد مباراة المغرب والبرازيل ، عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضه لقطار البراق وحدد موعدًا لقطار خاص ثاني في الساعة 2:00 صباحًا، وذلك من أجل ضمان عودة جماعية للأنصار من طنجة إلى مدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء.

و بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر تخصيص خطوط للعودة على محور طنجة – مكناس – فاس من طنجة الساعة 01:20 مساء السبت 25 إلى الأحد 26 مارس 2023.

و من أجل تخطيط سفر أفضل ، يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية عملاءه الكرام إلى الرجوع إلى الجدول الزمني للقطار على الموقع الإلكتروني www.oncf-voyages.ma وشراء كلتا تذكرتي العودة.

كما دعاهم الى العودة إلى الصفحات الرسمية على الشبكات الاجتماعية ، أو للاتصال بمركز علاقات العملاء على الرقم 2255 أو عبر Chatbot M’ONCF على 0667652255.

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‫4 تعليقات

  1. مبادرة طيبة من ادارة السكك الحديدية لتسهيل الوصول والرجوع علا المواطنين في نفس الوقت بدون ازدحام

  4. بالنجاح والتوفيق علا هاده المبادرة من جهة شركة السكك الحددية او ديم مغريييب

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