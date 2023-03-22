بسبب الطلب المتزايد.. تخصيص قطار “براق” ثاني لعودة الجماهير من طنجة

2023-03-22 / 14:46
0
هبة بريس

بسبب الطلب المزايد من طرف الزبناء على تذاكر القطار المقرر أن يغادر طنجة في الساعة 1:30 صباحًا بعد مباراة المغرب والبرازيل ، عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضه لقطار البراق وحدد موعدًا لقطار خاص ثاني في الساعة 2:00 صباحًا، وذلك من أجل ضمان عودة جماعية للأنصار من طنجة إلى مدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء.

و بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر تخصيص خطوط للعودة على محور طنجة – مكناس – فاس من طنجة الساعة 01:20 مساء السبت 25 إلى الأحد 26 مارس 2023.

و من أجل تخطيط سفر أفضل ، يدعو المكتب الوطني للسكك الحديدية عملاءه الكرام إلى الرجوع إلى الجدول الزمني للقطار على الموقع الإلكتروني www.oncf-voyages.ma وشراء كلتا تذكرتي العودة.

كما دعاهم الى العودة إلى الصفحات الرسمية على الشبكات الاجتماعية ، أو للاتصال بمركز علاقات العملاء على الرقم 2255 أو عبر Chatbot M’ONCF على 0667652255.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصويرة.. صديقي يزور مشاريع للفلاحة التضامنية والتهيئة الهيدروفلاحية

الصويرة.. صديقي يزور مشاريع للفلاحة التضامنية والتهيئة الهيدروفلاحية

2023-03-22 / 17:32
Photo of ب3 مدن.. إيقاف 6 أشخاص متورطين في قرصنة الحسابات البنكية

ب3 مدن.. إيقاف 6 أشخاص متورطين في قرصنة الحسابات…

2023-03-22 / 17:11
Photo of اشتوكة : هجومات ” فايسبوكية” لخصوم ترهن عملية التنمية بجماعة ” اداوكنظيف”

اشتوكة : هجومات ” فايسبوكية” لخصوم ترهن عملية التنمية…

2023-03-22 / 14:23
Photo of يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من دفعة جديدة من الدعم

يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من دفعة…

2023-03-22 / 13:47
Photo of هذه حقيقة حرب ” مضاربة السردين” بين “كمال صبري” و”السعدوني”

هذه حقيقة حرب ” مضاربة السردين” بين “كمال صبري”…

2023-03-22 / 13:20
Photo of في دراسة استمرت 85 سنة.. هذه الوظائف الأكثر تعاسة

في دراسة استمرت 85 سنة.. هذه الوظائف الأكثر تعاسة

2023-03-22 / 12:23
Photo of “سرقة خزنة حديدية” يجر شخصين للاعتقال بتمارة

“سرقة خزنة حديدية” يجر شخصين للاعتقال بتمارة

2023-03-22 / 09:33
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2023-03-22 / 09:12
Photo of توقيفات في إحباط عملية للهجرة غير المشروعة بالحسيمة

توقيفات في إحباط عملية للهجرة غير المشروعة بالحسيمة

2023-03-21 / 22:51
Photo of توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في سرقة الأسلاك النحاسية

توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في سرقة الأسلاك النحاسية

2023-03-21 / 21:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق