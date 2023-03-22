ماكرون: قانون إصلاح التقاعد ضروري.. ونرفض التمرد في الشارع
هبة بريس - وكالات
خرج الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً عن صمته اليوم الأربعاء وتوجه إلى الفرنسيين في مقابلة تلفزيونية مباشرة حول إصلاح نظام التقاعد الذي أُقرّ الأسبوع الماضي، بعد غياب لأيام في خضم تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا.
وقال ماكرون إنه يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام، مشيراً إلى عدم إمكانية قبول التمرد في الشارع ضد القانون.
وأضاف أن قانون إصلاح التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، لافتاً إلى أن القانون لا يعجبه ولكنه من أجل المصلحة العامة.
كما أكد أن الحكومة تعمل على العودة إلى الحياة الطبيعية في فرنسا في أسرع وقت.
وأوضح ماكرون أنه مستعد لتقبل الانخفاض في شعبيته، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل قوانين الهجرة وأن الوضع الحالي لا يمكن الصمت عليه.
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تعديل قانون الهجرة قال ماكرون لايمكن الصمت عليه. ومن كان السبب في تهجير
الأفارقة من بلدانهم من غيركم. كثرة الحروب. الانقلابات العسكرية. الإرهاب الستم انتم السبب.
ماكرون يجني ما زرعه في الدول العربية والافريقية..
بداية النهاية لفرنسا الطاغية ..
تعاقب الازمات لفرنسا جعلها في موقف صعب ونهاية استغلالها للثروات الافريقية..
ما ما فرنسا اقتصادها في تراجع كبير وخطير ونهاية هيمنتها في افريقيا ..
نهاية القوة المهيمنة في افريقيا والدول العربية والبقاء لله في السلطة ..
ان بقيت الامور على ماهي عليه عليه لفرنسا ستواجه الاسوأ..
الشعب الفرنسي لا يقبل بتمديد سن التقاعد الى 62 بل يجب خفضه ..
تحية وتقدير واحترام للشعب الفرنسي.المطالب تنتزع ولا تعطى..
حتما بات سقوط فرنسا قريبا جدا..
اللهم احفظ الشعب الفرنسي لان إرادة الشعب فوق كل اعتبار..