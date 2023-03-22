ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من دفعة جديدة من الدعم

2023-03-22 / 13:47
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هبة بريس

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء يوم الإثنين 27 مارس 2023، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الخميس 16 مارس 2023، مشيرة إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

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