اشتوكة : هجومات ” فايسبوكية” لخصوم ترهن عملية التنمية بجماعة ” اداوكنظيف”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في ندوة صحفية نظمها مسؤوليزون منتخبون من رئاسة المجلس الجماعي وبرلمانيين وومثلي مجتمع مدني بمنطقة “اداوكنظيف ” التابعة ترابيا لعمالة اشتوكة ايت باها، يوم أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري.

كشف خلالها مسيروا الشأن المحلي ب” اداوكنظيف” لوسائل الاعلام، عن الحرب الدائرة بالفضاء الازرق، والتي يقف من وراءها جهات حزبية معينة، بينما الفاعلين الافتراضيبن المروجبن للاخبار الزاىفة ونشر المغالطات، تم تحديد هويتهم وأن شكايات بخصوصهم وجهت للجهات القضائية من أجل فتح تحقيق في خلفيات تلك الهجومات الفايسبوكية والتي لم تحترم حتى اعراض المنتخبين، وهو ما خلق حالة استنكار من المواطنين والمجتمع المدني بإيداوكنظيف.

من جانبه إستعرض رئيس المجلس الجماعي والمستشتار البرلماني مسعود أݣناو، حصيلة المنجزات التي تحققت خلال سنة ونصف من تسيير المجلس الجماعي الحالي، بعد أن استطاع ترافع منتخبي المنطقة من جلب مشاريع مهمة ودعم للعمل الاجتماعي لساكنة المنطقة، والذي قدرها المتحدث نفسه بحوالي 15 مليار سنتيم، كلها اعتمادات مالية تم استقدامها بفضل ترافع منتخبي المنطقة مع مدعمين من مؤسسات منتخبة او عمومية او كذلك جلب اعتمادات من خواص لمواجهة الهشاشة والفقر بالمنطقة.

وهدد المستشار البرلماني ” أݣناو” انه في حالة إستمرار الهجمة الفايسبوكية على المجلس وعدم معاقبة مرتكبيها، قد يدفع بالمنتخبين عدم الاستمرار في مهامهم، مشيرا في كلامه أنه ” لا يعقل ان يشتغل منتخبي المنطقة وممثلي المجتمع المدني بكل طاقتهم في تنمية المنطقة في حين يجدون من يخلق الفتنة والبلبة والافتراءات في الفضاء الازرق” مضيفا أمام عدد من سكان المنطقة الحاضرين للندوة الصحفية، أن الاسماء التي تخلق الفتنة وتبخس عمل المنتخبين، هي أسماء معروفة وتم اتخاذ ما يلزم من التوفر على حجج ودلائل لما ارتكبوه من سب في المجلس واعراض اعضاءه، ستوجه بخصوصها شكايات للنيابة العامة من أجل التحقيق مع هؤلاء ومعاقبتهم، مضيفا ان المجلس يحترم حرية التعبير المكفولة دستوريا، لكن وجب الاحترام وعدم الخوض في اعراض الناس ونشر المغالطات بينهم دون حجج .

وأضاف ” أݣناو” حاولنا إعادة بناء الفضاء التجاري ” السوق الاسبوعي” الذي أصبحت مرافقه تهدد سلامة مرتفقيه، وقمنا بالدراسات وخصصنا الاعتمادات، وبعد بداية الاشتغال واجهنا أشخاص بكون جزء من الارض في ملكيتهم، مشيرا ان اغلب ” المتعرضين” يتوفرون فقط على ” لفيف عدلي” دون وثائق التحفيظ العقاري المعترف بها قانونيا.

البرلماني أحمد بومكوك، بدره استعرض ما حققه برلمانيي المنطقة ومنتخببن محليين من جلب اعتمادات مالية لجماعة ترابية فقيرة تتوفر فقط على ميزانية للتسيير ونسبة 65 من اموالها من عائدات ( TVA) يوجه كمستحقات أجور موظفي ومستخدمي الجماعة.

وقال بومكوك، ان المجلس الجماعي اداوكنظيف، قد جلب الاعتمادات المالية، لكن إشكالية الحصول على الوعاء العقاري لتلك المشاريع خلق أزمة حقيقية لتنمية المنطقة، مناشدا كل أبناء المنطقة من مهاجرين ورجال أعمال والساكنة عموما، الالتفاف مع مجلسهم المنتخب من أجل البحث عن وعاءات عقارية للمشاريع من أجل تحسين عيش الساكنة وكذلك التخفيف من حجم البطالة والتصدي لعملية هجرة شباب ايداوكنظيف، وخلق جبهة لمواجهة المشوشين على التنمية .

مشاريع الطرق وكذلك ملاعب القرب، ومشاريع داث طابع سياحي، وإعادة اصلاح السوق الاسبوعي، واصلاح المقابر، وتوفير مياه الشرب، ودعم العمل الاجتماعي وغيرها من المشاريع اصبحت مهددة بسبب ” المشوشين” عبر صفحات فايسبوكية وجب مواجهة من يقف من ورائهم من الخصوم ومعاقبة الفاعلين يقول ” بومكوك” .

وتحدث محفوظ حاجي رئيس جمعية تازرزيت التي تأسست سنة 2014 وتعد من اكبر الجمعيات بالمنطقة الشريك الرئيسي للمجلس الجماعي، عن دورها المحوري عبر الشركات في خلق انتعاشة تنموية بالمنطقة، عبر مشاريعها ذات بعد إجتماعي في مجال تكوين النساء وايواء الطلبة والنقل المدرسي والتعليم الأولي والعمل الثقافي، وتوفير قفة ” رمضان” للفئات الهشة.

وكشف ” حاجي” ان الجمعية الوحيدة التي تشتغل بالمنطقة، لم يسلم اعضاءها من الهجمة الفايسبوكية، مشيرا ان الوضع وصل حد التربص بأعضاءها والتقاط صورهم لهم في اماكن عمومية ونشرها في تلك الصفحات، وهو ما اعتبره بمس بخصوصية الناس والتي أكد المشرع المغربي على حمايتها ومعاقبة الفاعلين.

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