ظهر و هو يقضم ثعبانا.. أحمد السقا يثير الجدل

2023-03-22 / 12:36
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القسم الفني: هبة بريس

أثار برومو حلقة النجم المصري أحمد السقا من برنامج الفنان رامز جلال “رامز نيفر إند”، المقرر عرضه على قناة MBC مصر في رمضان 2023، -أثار- جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

و لم يظهر السقا كغرار باقي الضيوف خائفين،بل بدا مرتاحا و في لقطة أخرى يقضم ثعبان بثبات كبير.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ أن برومو برنامج المقالب الجديد “رامز نيفر إند” يتضمن أسماء المشاركين مثل: أحمد السقا، ياسمين عز، محمد رمضان، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، رنا رئيس، مصطفى كامل، محمد الغيطي، رضا عبدالعال، شيماء سيف، أحمد حاتم، أمينة شلباية، محمد فؤاد، كهربا، غادة إبراهيم.

واعتاد رامز جلال السنوات الماضية على المشاركة في السباق الرمضاني، من خلال برنامج للمقالب، حيث كان العام الماضي تحت عنوان “رامز موفي ستار” وشاركه في المقلب النجم العالمي جان كلود فاندام.

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