تقرير: نادي النصر يتلقى الموافقة لبدء مفاوضات ضم مودريتش

2023-03-22 / 11:29
1
هبة بريس - وكالات

كشف موقع “TribalFootball” الإنجليزي أن وزارة الرياضة السعودية منحت الضوء الأخضر لمسؤولي نادي ‎النصر من أجل بدء مفاوضاتهم مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد لم يقدم حتى الآن عرضًا لتجديد عقد مودريتش للموسم المقبل، ولذا يبحث اللاعب عن وجهة جديدة محتملة، من أبرزها نادي النصر السعودي، الذي نجح في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

وقال التقرير، إن النادي السعودي يرغب في إنجاز عملية المفاوضات لكسب خدمات مودريتش، إذ سيجتمع بوكلاء اللاعب في الرياض بنهاية مارس الجاري لشرح تفاصيل العرض الذي تم إعداده بالفعل، والذي سيحظى بدعم وزارة الرياضة.

وسبق أن قدمت إدارة النصر عرضًا لمودريتش صاحب الـ37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في الـ30 من يونيو المقبل، لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجم البرازيل: استقبلنا الجمهور المغربي بكثير من الحب

نجم البرازيل: استقبلنا الجمهور المغربي بكثير من الحب

2023-03-22 / 13:00
Photo of رسميا.. مسعود أوزيل يعتزل كرة القدم

رسميا.. مسعود أوزيل يعتزل كرة القدم

2023-03-22 / 12:09
Photo of الدوري الإنجليزي: منح اللاعبين وقتا للإفطار خلال المباريات المسائية في رمضان

الدوري الإنجليزي: منح اللاعبين وقتا للإفطار خلال المباريات المسائية…

2023-03-22 / 10:21
Photo of نادي إشبيلية يقيل مدربه

نادي إشبيلية يقيل مدربه

2023-03-21 / 22:11
Photo of في بادرة إنسانية.. “أسود الأطلس” يزورون سجن سلا

في بادرة إنسانية.. “أسود الأطلس” يزورون سجن سلا

2023-03-21 / 16:19
Photo of بيكيه: “سعيد الغاية في حياتي.. ولن أنفق المال لتلميع صورتي”

بيكيه: “سعيد الغاية في حياتي.. ولن أنفق المال لتلميع…

2023-03-21 / 15:01
Photo of التحكيم والملفات التأديبية.. لقجع: العصب الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها

التحكيم والملفات التأديبية.. لقجع: العصب الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها

2023-03-21 / 13:38
Photo of الإتحاد الإسلامي الوجدي بين طموح البقاء وحلم الصعود للدوري الإحترافي الأول

الإتحاد الإسلامي الوجدي بين طموح البقاء وحلم الصعود للدوري…

2023-03-21 / 12:33
Photo of حظر 40 سنة.. ناد أوروبي يفرض عقوبة قاسية على مشجع

حظر 40 سنة.. ناد أوروبي يفرض عقوبة قاسية على…

2023-03-21 / 11:43
Photo of اختيار كيليان مبابي قائدا للمنتخب الفرنسي

اختيار كيليان مبابي قائدا للمنتخب الفرنسي

2023-03-21 / 10:34

تعليق واحد

  1. بطولات بترودولار تمنح تقاعد مريح لمن يريد ان يستريح.لو كل هاته الأموال تنفق على فقراء المسلمين هناك من لايوجد شربة ماء او لقمة عيش.مسلمون والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق