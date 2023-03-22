تقرير: نادي النصر يتلقى الموافقة لبدء مفاوضات ضم مودريتش

هبة بريس - وكالات

كشف موقع “TribalFootball” الإنجليزي أن وزارة الرياضة السعودية منحت الضوء الأخضر لمسؤولي نادي ‎النصر من أجل بدء مفاوضاتهم مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد لم يقدم حتى الآن عرضًا لتجديد عقد مودريتش للموسم المقبل، ولذا يبحث اللاعب عن وجهة جديدة محتملة، من أبرزها نادي النصر السعودي، الذي نجح في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

وقال التقرير، إن النادي السعودي يرغب في إنجاز عملية المفاوضات لكسب خدمات مودريتش، إذ سيجتمع بوكلاء اللاعب في الرياض بنهاية مارس الجاري لشرح تفاصيل العرض الذي تم إعداده بالفعل، والذي سيحظى بدعم وزارة الرياضة.

وسبق أن قدمت إدارة النصر عرضًا لمودريتش صاحب الـ37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في الـ30 من يونيو المقبل، لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.

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