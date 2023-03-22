البلوغر المصرية التي فقدت بصرها تطل بفيديو جديد: “لدي أمل”

2023-03-22 / 10:59
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هبة بريس - وكالات

على الرغم من الكشف الأخير عن حالتها الصحية، والذي أكد فقدانها بصرها، فإن المدونة المصرية سارة محمد، ما زالت تشغل بال محبّيها.

ونشرت صاحبة الـ21 عاماً، مقطع فيديو عبر فيسبوك، قالت فيه إنها راضية بالحالة التي وصلت إليها على الرغم من فقدانها البصر، مضيفة: “فقدت عيني، لكن لدي أمل”.

وأتت هذه التطورات بينما غدت سارة حديث مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن فقدت بصرها إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين أرادوا سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها.

كما أكدت المدونة المصرية لمتابعيها أنها فقدت حاسة البصر، موضحة أنها أجرت أشعة على العصب البصري للعين اليمنى، وتبين أنه ضعيف، أما العين اليسرى فحصل لها ضمور ولا أمل فيها.

وأضافت أنه تم استخراج الزجاج من عينيها، لكن لم يستطع الأطباء استخراج الخرطوش، قائلة: “عيني اليسرى بها ثلاث طلقات خرطوش واليمنى بها طلقة واحدة، استخرجوا الزجاج من عيني (..) لكنهم لم يتمكنوا من جعلي أرى حتى الآن”.

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‫3 تعليقات

  1. أعجبني في هذا الموضوع لم تفقد الامل فهاذا لقوة ايمانها بخالقها وشجاعتها علا صمودها في الحيات

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