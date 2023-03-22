الدوري الإنجليزي: منح اللاعبين وقتا للإفطار خلال المباريات المسائية في رمضان

هبة بريس - وكالات

قالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن رابطة الدوري الانجليزي، طلبت من الحكام في جميع درجات الدوري، السماح للاعبين بالإفطار خلال المباريات المسائية في شهر رمضان المبارك.

وأضافت الصحيفة: “صدرت توجيهات للحكام بإيقاف المباريات وتمكين اللاعبين من الإفطار، عن طريق تناول السوائل أو المواد الهلامية أو المكملات الغذائية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه يجب إبلاغ الحكام قبل انطلاق المباراة إذا كان أي لاعب قد يحتاج إلى الإفطار أثناء اللقاء، وإذا أمكن الاتفاق على وقت محدد لحدوث ذلك.

وتابعت “سكاي سبورتس”: “من المتوقع أن يصوم العديد من أفضل لاعبي البريميرليج، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز جناح مانشستر سيتي ونجولو كانتي وحكيم زياش لاعبا تشيلسي”.

وختمت الشبكة البريطانية: “اللاعبون سيمتنعون عن الأكل أو الشرب خلال ساعات النهار، بينما يحتاجون إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس”.

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