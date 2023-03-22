“سرقة خزنة حديدية” يجر شخصين للاعتقال بتمارة

هبة بريس

أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، تمكنت، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما على سرقة خزنة حديدية من داخل قاعة رياضية خاصة بمدينة تمارة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتيهما، قبل أن يتم توقيفهما والعثور بداخل منزل أحدهما على الخزنة المتحصلة من عملية السرقة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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