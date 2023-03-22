“سرقة خزنة حديدية” يجر شخصين للاعتقال بتمارة
هبة بريس
أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، تمكنت، أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.
وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما على سرقة خزنة حديدية من داخل قاعة رياضية خاصة بمدينة تمارة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتيهما، قبل أن يتم توقيفهما والعثور بداخل منزل أحدهما على الخزنة المتحصلة من عملية السرقة.
وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
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المجموع 1 آراء
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8 تعليقات
تحية تقدير واحترام للشرطة..
يجب تثبيت كاميرات المراقبة في كل مكان حتى يسهل التعرف على هوية المشتبه فيهم بسرعة..
اللهم احفظ الأعين التي لا تنام والساهرة على حماية امن المواطنين..
انتشار السرقة والنهب بكثرة في السنين الأخيرة ..
يجب تطبيق القانون عليهم باقصى العقوبات..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اغلب الشباب يفضلون امتهان اللصوصية والسرقة عوض الاعتماد على النفس..
شكرا للشرطة على مجهوداتهم المبذولة من اجل توقيف الجناة..
على القضاء تشديد العقوبة على اللصوص ليكونوا عبرة لغيرهم..