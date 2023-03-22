طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بالوسط والجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، مع أمطار ضعيفة ورعد محتمل بجنوب الأقاليم الجنوبية خصوصا خلال الليلة القادة.
وستكون السماء غائمة أحيانا بمرتفعات الأطلس الكبير والسفوح الشرقية إلى جانب تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، فيما ستهب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية، مع هبات رياح قوية محليا بالمناطق الوسطى والجنوب.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و 15 درجة عموما بباقي جهات المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع في معظم أنحاء البلاد.
أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول سواحل المحيط الأطلسي.
8 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اشتد الحر اللهم غيثا نافعا..
قال تعالى:« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ »..
قال الله تعالى :« وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»..
اللهم انه فصل الربيع يحتاج الماء اكثر لكي يعزز قدرته الزرع ..
اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية..
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.