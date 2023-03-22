طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بالوسط والجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، مع أمطار ضعيفة ورعد محتمل بجنوب الأقاليم الجنوبية خصوصا خلال الليلة القادة.

وستكون السماء غائمة أحيانا بمرتفعات الأطلس الكبير والسفوح الشرقية إلى جانب تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بالسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، فيما ستهب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية، مع هبات رياح قوية محليا بالمناطق الوسطى والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و 15 درجة عموما بباقي جهات المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع في معظم أنحاء البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول سواحل المحيط الأطلسي.

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