وجدة .. نشوب حريق بأحد أجنحة الحي الجامعي وسط اختناقات في صفوف الطلبة

هبة بريس : وجدة

شب حريق مساء اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري بالحي الجامعي بوجدة بأحد الأجنحة المخصصة للذكور.

وحسب مصادر مطلعة، فالحريق شب بالجناح E المخصص للذكور حيث هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف التابعة للوقاية المدنية للحد من النيران المشتعلة، حيث بسرعة التدخل قامت بإخمادها مسجلة إختناقات وكسور في صفوف الطلبة تم نقلهم نحو المستشفى الجامعي ومستشفى الفارابي لتلقي الإسعافات.

كما نظمت الفصائل الطلابية مسيرة احتجاجية جابت مختلف شوارع المدينة، منددة بوضعية الحي الجامعي، وقد سبق ان خلف في حريق سابق مقتل طالبين متأثرين بجروحهما.

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