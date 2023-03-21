أنغام تريد استعارة عقد أحلام..و الاخيرة:”يجيك واحد مثله”

نجلاء مزيان _ هبة بريس

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أنّها ستهدي الفنانة المصرية أنغام عقداً من الألماس، وذلك عقب تداول مقطع فيديو من حفلة أنغام في الرياض، وهي تطلب منها أن تعيرها العقد الذي ترتديه.

وشاركت أحلام مقطع الفيديو عبر حسابها في موقع “تويتر”، مؤكدة أنّها لم تسمع أنغام وهي تطلبه منها، معلقة: “وااااي يفداها كلشي، أقسم بالله ما سمعتها، يجيك واحد مثله”.

و جاء ذلك على هامش حفل أنغام الذي حمل عنوان “ليلة صوت مصر” على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، في بوليفارد رياض سيتي الجمعة.

وقالت أنغام موجهة كلامها لأحلام بعد انتهاء فرقتهما الغنائية: “عاجبني البتاع الألماس ده، ممكن بقية الحفلة، بس سلف لآخر الحفلة”، وبعد عدم رد أحلام عليها وسيرها للخروج من المسرح، قالت أنغام: “مش حاخده طب خلاص ما تزعليش”.

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