توقيفات في إحباط عملية للهجرة غير المشروعة بالحسيمة

هبة بريس _ الرباط

أفاد مصدر أمني أن عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة وتوقيف 29 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم فتاة وستة قاصرين.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى تنفيذ هذه العملية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى الشريط الساحلي بضواحي مدينة الحسيمة، والتي مكنت من ضبط المعنيين بالأمر وهم بصدد تنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، فضلا عن حجز قارب الصيد التقليدي الذي يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتابع أنه تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المتورطين المفترضين في تنظيم هذا النشاط الإجرامي.

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