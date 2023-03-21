توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في سرقة الأسلاك النحاسية

هبة بريس _ الرباط

أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن سليمان، تمكنت اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك النحاسية المستعملة في البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

وأوضح المصدر نفسه أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بسرقة الأسلاك الهاتفية الخاصة بشبكة الاتصالات بمدينة ابن سليمان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز كمية مهمة من الأسلاك النحاسية، فضلا عن سيارة خفيفة ومجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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