توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في سرقة الأسلاك النحاسية
هبة بريس _ الرباط
أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بن سليمان، تمكنت اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك النحاسية المستعملة في البنية التحتية لشبكة الاتصالات.
وأوضح المصدر نفسه أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بسرقة الأسلاك الهاتفية الخاصة بشبكة الاتصالات بمدينة ابن سليمان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز كمية مهمة من الأسلاك النحاسية، فضلا عن سيارة خفيفة ومجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
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8 تعليقات
يجب على السلطات القضائية التحقيق مع تنسيق السلطات الأمنية في البحث الدقيق لمدبر هذه الأفعال الإجرامية ولكم واسع النظر.
كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في القبض على هؤلاء اللصوص الذين قاموا بسرقة هذه الأسلاك النحاسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عرف المغرب في الأواني الأخيرة ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تعمل كل مجهوداتها في القبض على هؤلاء اللصوص حتى لا تنتشر عبر أنحاء المملكة ..
هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بعمليات السرقة الأسلاك النحاسية فهم من الدرجة الأولى مخربي البلاد وارهابين فنطالب من السلطات الأمنية القضاء على هؤلاء اللصوص الذين قاموا بسرقة الأسلاك النحاسية.وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
أظن هؤلاء اللصوص من ذوي السوابق لأنهم هم الذين يستطيعون سرقة الأسلاك النحاسية والاجرام عندهم أسهل مايكون ، اما السجن عندهم مثل الفندق ولكن للاسف الشديد المسؤول الاول الحكومة التي تطلق صراحهم بدون عقاب..ولا عتاب..
يجب على السلطات القضائية محاكمتهم بالاعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى لاتكرر مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في سرقة الأسلاك النحاسية..
يجب على كل مواطن مغربي مخلص لبلده ان يقوم بتبليغ كل من شاهد سرقة الأسلاك النحاسية بالتليغ على الفور السلطات الأمنية من أجل القبض عليهم والحد من هذه الظاهرة السيئة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
تشكراتنا لكل عناصر الأمن والشرطة القضائية بالمنطقة بمدينة بن سليمان على مجهوداتها المبذولة التي تمكنت بالقبض على هؤلاء اللصوص جزاهم الله خيراً على ما فعلوه من أجل حماية ممتلكات الدولة…