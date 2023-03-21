“ميارة”ينتقد الحكومة ومضيان : “كلامه لا يلزم قيادات حزب الاستقلال”

2023-03-21 / 21:50
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هبة بريس _ الرباط

أوضح نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن تصريحات النعم ميارة التي انتقد فيها التعاطي الحكومي مع المضاربين في الأسعار، جاءت باسم الطبقة العاملة ولا تمثل حزب الاستقلال المشارك في الحكومة.

واعتبر مضيان خلال لقاء عقدته لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن النعم ميارة أطلق تصريحاته بصفته النقابية، وليس بصفته الحزبية أو كرئيس لمجلس المستشارين. لافتا إلى الحكومة قوية متضامنة وتؤمن بالديموقراطية، ولا تؤثر فيها التصريحات والانتقادات.

ونوه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة البرلمانية الأولى، بالانسجام والتضامن الذي تتسم به مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن تصريحات ميارة لا تلزم قيادات حزب الاستقلال.

وكان النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد انتقد الحكومة متهما إياها بالتقصير في اتخاذ التدابير اللازمة فيما يخص محاربة المضاربين بالأسعار.

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‫2 تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول لم يقم بواجبه،نحو هذا،الشعب المغلوب على أمره ودوام الحال،من المحال والله يمهل ولايهمل ايها المسؤؤولون،المسؤولية تكليف،وعمل وليست تشريف،وسرقة ونهب أموال الشعب

  2. و سي مضيان و ماذا عن الساكت على الحق ك….و ماذا لو كان ما تدعيه ليس واقعا؟ و ما تقول يوم لا بحق الا الحق و الوزن يومئذ..؟!

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