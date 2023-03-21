مسلمو أوروبا يستهلون بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
هبة بريس _ وكالات
أعلنت الهيئات المكلفة بتدبير شؤون الدين الإسلامي في عدد من البلدان الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون هو بعد غد الخميس.
هكذا، أعلنت هذه الهيئات بعدد من البلدان الأوروبية، لاسيما فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وسويسرا وإسبانيا، أن مستهل شهر الصيام سيكون هو يوم الخميس الموافق لـ 23 مارس.
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9 تعليقات
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير..
اللهم أهله علينا جميعا باليمن والبركات والمسرات..
اهله الله على امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وان يعينه على إصلاح الشأن العام..
رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير..
مبروك رمضان علينا وعليكم جميعا ..
اللهم اجمع شمل المسلمين اجمعين ورمضان كريم..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وابعد عنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن..
اللهم وفقنا جميع لصيامه وقيامه ..
رمضان مبارك سعيد للجميع..