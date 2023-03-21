ممثل إسباني شهير يسخر من كراسي كورنيش الداخلة

2023-03-21 / 20:21
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هبة بريس _ الرباط

فجر ممثل اسباني فضيحة ستهز مدينة الداخلة، بعدما تعمد نشر صور كراسي مهترئة بكورنيش الداخلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والظاهر ان الممثل الاسباني كان يتجول بالكورنيش ليصادف كراسي لم يتبقى منها سوى بقايا اسمنت .

الممثل الإسباني، “أهيكرانت ريديو” شارك صور الفضيحة مع متابعيه الذين يعدون بالآلاف، وجه رسالة لجماعة الداخلة، التي تركت هذه الكراسي في حالة يرثى لها تشوه المنظر العام، وتعطي صورة سلبية على واقع التنمية بالداخلة.

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‫4 تعليقات

  1. Bravo أهاننا جميعا كمغاربة الرئيس الي موفرش حتى كراسي أي رئيس هذا ونحن نحلم بالمونديال

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