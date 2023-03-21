بعد رحيله.. العروسي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي على توجيه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل و ذلك تزامنا و ذكرى رحيله الثالثة.

و نشرت العروسي صورة تجمعها بوالدها عبر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”بابا الحبيب ديالي مرت تلات سنوات على فراقك كم اشتقت اليك الى كلامك الطيب الى ضحكتك الى نصائحك الى سندك الى..”.

و أضافت قائلة:”كم الحياة مرة بدونك يا نبضة قلبي، لكم أتألم حين أرى من لا يهتم بأبيه و هو على قيد الحياة، وأنا لو كان بإمكاني أعطى عمري للحظة بين ذراعيك يا عمري”.

و اختتمت فاطمة الزهراء لعروسي تدوينتها قائلة: “الله يرحمك أ بابا الحبيب ديالي و يجعلك من أهل الجنة يا ربي”.

و من جانب آخر، أحيت الفنانة المغربية سهرة فنية كبرى بألمانيا،حيث التقت جمهورها المغربي من أبناء الجالية بعد غياب طويل.

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