المطارات المغربية ..ارتفاع حركة النقل الجوي

هبة بريس _ الرباط

استقبلت المطارات المغربية خلال شهر فبراير 2023، 1.871.095 مسافرا، أي بنسبة نمو بلغت 11 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2019.

وأبرز بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، أن المطارات المغربية سجلت 14.432 رحلة جوية خلال فبراير الماضي، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 98 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأضاف المصدر ذاته، أن مطار محمد الخامس استقبل 636.989 مسافرا عبر 5.410 رحلة جوية، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تقدر ب 99 في المائة و88 في المائة على التوالي، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019.

وأوضح المكتب أنه خلال شهر فبراير الماضي، تمكنت أغلب مطارات المملكة من تحقيق نسب نمو من رقمين مقارنة مع حركة النقل الجوي المسجلة خلال سنة 2019، مبرزا أن الأمر يتعلق بكل بمطارات طنجة (49 %)، وجدة (48%)، أكادير (19%)، الناظور (16%)، مراكش (15%)، والصويرة (13%).

وبالموازاة مع ذلك، سجلت العديد من المطارات نسب استرجاع هامة كمطار محمد الخامس (99 %)، مطار ورزازات (99 %)، مطار الداخلة (95 %) والحسيمة (90 %).

من جهة أخرى، كشف المكتب أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت 179.406 مسافرا خلال شهر فبراير، بنسبة استرجاع تقدر بـ 93 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

بينما عرفت حركة النقل الجوي الدولي تسجيل 1.691.689 مسافرا خلال شهر فبراير، وهو ما يمثل نسبة نمو تقدر بـ 13 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2019.

وسجلت حركة النقل الجوي مع أوربا التي تمثل أكثر من 84 في المائة من حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، مقارنة مع شهر فبراير 2019.

من جهتها، سجلت حركة النقل الجوي مع أمريكا الشمالية نموا بمعدل 52 في المائة. أما بالنسبة لحركة النقل الجوي مع كل من الشرق الأوسط والأقصى وإفريقيا، فقد سجلت نسب استرجاع تقدر على التوالي بـ 4 في المائة ، 2 في المائة، مقارنة مع شهر فبراير 2019.

وأشار المكتب إلى أن نشاط الشحن الجوي سجل خلال شهر فبراير 2023 ما مجموعه 5.743 طن، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 79 في المائة.

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