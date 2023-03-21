المخالفات المرورية تضخ في خزينة الدولة أكثر من 7 ملايين درهم

2023-03-21 / 18:32
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هبة بريس _ و م ع

لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 2269 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1708 حوادث سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و123 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و240 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و883 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و840 ألفا و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و288 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و240 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 360 مركبة.

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تعليق واحد

  1. هاد الشي علاش قادرين، غير تنهبو فجيوب المواطنين، و البطاطا دايرا 15 درهم، ايوا ديك الخزينة اللي عمرتوها بالتشلهيب، ديرو بيها شي مزية و عاونو الدراوش فهاد لعواشر.

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