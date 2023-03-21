انطلاق عملية التماس الإحسان العمومي دعما للقيمين الدينيين

2023-03-21 / 18:19
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين عن انطلاق عملية التماس الإحسان العمومي دعما للقيمين الدينيين وذويهم، وذلك عبر منصة “أنفق” (www.anfiq.ma).

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الغاية من هذه العملية تكمن في دعم البرامج والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لفائدة القيمين الدينيين وذويهم عبر جميع ربوع المملكة، إيمانا منها بالدور المحوري لخدام بيوت الله تعالى في إصلاح وبناء المجتمع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إطلاق هذه العملية يأتي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 التي تجيز التماس الإحسان العمومي.

وبحسب وثيقة للمؤسسة، فإن مجالات “أنفق” تشمل، بالأساس، رعاية العاجزين، والسعي على الأرامل، وكفالة الأيتام، والاهتمام بذوي الإعاقة، واحتضان المتمدرسين، والعناية بالمتفوقين، ومؤنة رمضان، وأضحية العيد، والمساعدة على امتلاك سكن لائق، وكذا المساعدات الطبية الاستثنائية.

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‫2 تعليقات

  1. لماذا هؤلاء القيمين الدينيين لا يتوجهون الى معبودهم والذي هو الله ويطلبونه ان ينزل عليهم مائدة من السماء كما نزلها على عيسى او صندوقا مليئا بالدولارات يكون عيدا لأولهم وآخرهم؟
    ماذاموا يتسولون البشر فأين هنا دور معبودهم الله ؟ خاصة وأنهم موظفون تابعين له وفي خدمته

  2. هههه الوزراء الخونة تتم ترقيتهم واغراقهم بالامتيازات ورجال الدين دمرتموهم في حياتهم ، سياسة الاستعمار

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