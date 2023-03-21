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وجدة.. توقيف 07 أشخاص متورطين في ترويج أدوية مهربة لشبكات الإجهاض السري

2023-03-21 / 17:43
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هبة بريس - وجدة

أوقفت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري بوجدة، 07 أشخاص، ضمنهم 05 سيدات، يشتبه في تورطهم في ممارسة أنشطة طبية بشكل غير مشروع وترويج مواد صيدلية.

وحسب بلاغ أمني، فقد جاءت عملية الإيقاف بناء على تعاون بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف 7 أشخاص ضمنهم سيدة تشكل إحداهن موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وحسب المصدر ذاته، جرى توقيف خمسة من المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل سيدة باستعمال حبوب طبية مهربة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز 3050 قرص طبي من نوعين مختلفين بحوزة سيدة أخرى وابنها، يشتبه في كونهما متورطين في ترويج هذه الأدوية المهربة لفائدة شبكات الإجهاض السري.

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‫4 تعليقات

  1. كل التشكرات للشرطة القضائية بمدينة وجدة على مجهوداتها وتوقيفها على المشتبه فيهم والمتورطين في هذه الجرائم الا اخلاقية

  3. نتمنى أن تكون عقوبات صارمة في حق كل من ساهما في فساد أبناءنا وضرر بهم حسبنا الله ونعم الوكيل

  4. نطلب من الله عز وجل أن يحرص هذآ البلد من اصحاب الضمير الميت لا حول ولا قوة الا بالله

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