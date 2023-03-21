فتاح العلوي: أسعار المواد الغذائية ستعود إلى الاستقرار في الأيام المقبلة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ” ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة “، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضحت السيدة فتاح، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لدراسة مواضيع تتعلق بالتدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها ” ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.
وعلى سبيل المثال، تضيف الوزيرة، سجل سعر الطماطم ارتفاعا في شهر يناير المنصرم بسبب الوضعية المناخية، قبل أن يعرف انخفاضا، مشددة على أن ” المواد الأساسية متوفرة في جميع الأسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة”.
وذكرت السيدة فتاح بأن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.
وكان اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، قد أكد أن العرض الحالي في الأسواق الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكية يتميز بالوفرة والتنوع، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
13 تعليقات
لا زالت الخضر والفواكه واللحوم في ارتفاع ..
الحكومة تخلت عن وعودها الزائفة اتجاه المواطنين..
يجب تحديد الاسعار في سوق الجملة اولا ثم اصحاب التقسيط ثانياً..
نتمنى عودة اسعار الخضر والفواكه واللحوم الى ما كانت عليه..
السماسرة والوسطاء لهم علاقة في ما يقع في أسواق الجملة..
الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تحديد الاسعار..
على الفلاحين الكبار مراعاة ظروف المواطنين الصعبة…
الله ياخذ فيكم الحق يا حكومة الشكارة
سيري..هزي الكفة ودوري فالسوق…العافية نابض
نفس الهضرة و نفس الأسطوانة المشروخة راه طلعتو لينا في الطيييط صراحة و لكن من ناحية برافو عليكم يستاهل الشعب الدرويش اكثر و اكثر لأن الحق كيجي بالقوة وليس بالشعارات على الانترنت و بلا بلا
أثمنة الخضر اليوم 21/3/2023
الطماطم : 12 درهم
البطاطا: 09 درهم
الفلفلة : 12 درهم
البصلة : 15 حتى 18 درهم
وهذا يكفي عندما ترون بعض المشترين كلما سمعوا الاثمنة يعودون ادراجهم ولا يسعني سوى القول. لاحول ولا قوة الا بالله. الله ياخد الحق في من كان سببا في ارتفاع الاسعار
ا ا اصبرو امعانا اشوية انعمرو اجيوبنا ومبعد انقس لكم اشوية
تقصد بالايام المقبلة السنة الاتية.هزلت.
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