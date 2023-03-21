الداخلة.. انتشال جث.ث 10 بحارة وإنقاذ 5 آخرين إثر حادث غرق سفينة صيد

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب بأنه جرى ،صباح اليوم الثلاثاء ، انتشال جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد ال17 لطاقم سفينة صيد بالجر، تعرضت لحادث غرق بعرض البحر، وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة قرب قرية الصيد “Roc choico” بنفوذ إقليم أوسرد.

وفور إشعارها بالحادث، تجندت فرق الإنقاذ المكونة من وحدات تابعة للبحرية الملكية ومصالح الدرك الملكي، من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم المساعدة لطاقم السفينة، حيث تم تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، بما في ذلك الاستعانة بطائرة تابعة لمصالح الدرك الملكي لتمشيط مكان الحادث.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين.

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