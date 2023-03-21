بعد السعودية.. الإمارات تعلن الخميس أول أيام رمضان

2023-03-21 / 16:56
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م المتمم لشهر شعبان.

وبهذا سيكون يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

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