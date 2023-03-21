بعد السعودية.. الإمارات تعلن الخميس أول أيام رمضان
هبة بريس - وكالات
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م المتمم لشهر شعبان.
وبهذا سيكون يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
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10 تعليقات
اللهم بلغنا رمضان يارب العالمين..
اللهم أهله علينا باليمن والبركات والخير والمغفرة..
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يارب العالمين..
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير..
رمضان شهر المغفرة والرحمة والتقرير الى الله عز وجل..
رمضان فيه نزل القرأن الكريم ونتمنى أن يغفر الله لنا جميعا..
شهر التقرب الى الله عز وجل.اللهم اعنا على ذكرك وخشيتك يآرب العالمين..
اللهم اغفر لنا جميعا في رمضان ..
رمضان كريم للجميع..
اهله الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والمسرات..